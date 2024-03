El respeto al árbitro, un valor que el rugby debe recuperar

Daniel Speche, árbitro y actual entrenador de Corsarios, publicó un descargo en Facebook al respecto. "Todos nos quejamos del nivel del arbitraje, pero no hacemos nada para cambiar eso. Cada club cuida su quintita y sólo le importa salir airoso de la temporada. En el mundo del rugby se valora mucho la vida sacrificada del jugador, pero no la del árbitro, que también deja sus cosas para dirigir un partido en un club que no es el suyo. Y cuando está dentro de la cancha lo insulta una persona que está a 100 metros de la jugada cuando el árbitro está a cinco. No importa si esa persona sabe mucho o no de rugby, pero así no ayuda en nada. Lo único que logra es alentar a que otros insulten o incluso quieran agredir al árbitro", se quejó el de Los Tarcos, y agregó: "un árbitro debe ser cuidado desde que entra hasta que sale del club. No sirve de nada poner un cartel en la puerta del club diciendo que el árbitro siempre tiene la razón si después se permite que pasen estas cosas. Si los clubes no hacen nada, termina siendo una frase trillada y nada más".