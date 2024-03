La misa de hoy: vivir la Semana Santa

Jesús se dirige a su Padre-Dios en la Cruz como el criminal y no la víctima. El sufrimiento humano ha alcanzado aquí su límite porque el Padre “cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros” (Is 53,6). Este horrible peso que Cristo percibe como nadie por su unión esencial con el Padre -entre el Tres veces Santo y el pecado hay un abismo infranqueable- le lleva a decir: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”.