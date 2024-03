Cartas de lectores: cambios arbitrarios de horarios de las clases de Educación Física

Como profesor y jefe de Departamento de Educación Física de la Escuela Técnica Prof. Rafael Marino de Tafí Viejo, escribo esta carta nuevamente para manifestar mi enorme descontento por cambios de horarios que se están realizando arbitrariamente en el espacio curricular de Educación Física, por motivos de reestructuración horaria en varias escuelas del nivel secundario y también en algunas escuelas primarias de la provincia. Esto afecta enormemente y vulnera el derecho de niños y jóvenes a tener Educación Física dos días a la semana (estímulos de una 1 una hora cada día) como corresponde, fundamentado y reglamentado en las circulares secundarias N° 160-2018 del Ministerio de Educación. Dicha circular dice explícitamente que se debe dar dos clases de Educación Física en días diferentes, de una hora cada clase o en su defecto una clase de 80 minutos y otra de 40 minutos con un día intermedio de descanso. En los cambios propuestos por diferentes autoridades o funcionarios actuales del Ministerio de Educación de Tucumán formalizan horarios escolares de Educación Física de una sola clase de dos horas en un solo día, propuesta totalmente antipedagógica, que genera enormes inconvenientes en los alumnos como ser: falta de continuidad didáctica, falta de interés por la materia, cortes de clases por diversos factores (actos, paros, desinfección, cortes de luz, falta de agua, feriados, etc.) entre otros. Cabe destacar que en estos tiempos difíciles en donde los flagelos se acrecientan en nuestros jóvenes como el consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo, la delincuencia, etc. y no existen políticas públicas que se enfoquen 100% en estas problemáticas, solicito rever y/o subsanar estas nuevas medidas y disposiciones propuestas con el falso argumento de que por la situación del país no tienen dinero para viajar dos veces a la semana, siendo esas medidas totalmente arbitrarias y erróneas y que sólo afectan al alumnado, contemplando también que muchos de ellos el único estímulo saludable y deportivo que tienen, sólo se da en las escuelas. Profesores de educación física tenemos que defender nuestros espacios... un funcionario de turno totalmente ajeno a nuestra materia no puede disponer de cambios de horarios que no corresponden. Ejemplo: en matemáticas 2+2=4 y será siempre 4 y no 3 ni 5. En Educación Física son dos clases semanales de una hora y un día intermedio de descanso. Que lo entiendan y les quede superclaro.