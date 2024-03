Cartas de lectores: plantemos un árbol... sólo uno

Me parece genial la idea del lector Juan A. González, publicada bajo el título “Plantemos un árbol… sólo uno” (21/03), en la cual propone que cada niño que acude a la escuela plante un árbol, ya que como él mismo lo expresa: “las ventajas huelgan ser comentadas por los beneficios que los mismos brindan ante el calentamiento global”. Además, considero que a las plantas, como a los animales, hay que amarlos, hay que incorporarlos a nuestras vidas. Yo tenía una tía que, todas las mañanas, al levantarse, saludaba y les hablaba a las plantas y a los pájaros que en gran cantidad tenía. Yo también tengo un fresno en mi vereda al que amo, porque me representa la presencia de mi hijo, ya que lo planté cuando el mismo nació. Lo amo tanto que le escribí varias poesías. Una de ellas dice así: “Cuando crezca el fresno en el frente de mi casa crecerá mi niño... Cuando el otoño parco y el invierno frío hayan transcurrido. Cuando la joven primavera dé a luz millares de retoños, ensanchadas mi hijo sus espaldas, echará a volar con sus sueños y sus bríos, diciéndome adiós, quizás, una tarde del estío. Y yo lo veré marcharse, como vi elevarse a mi arbolito, firme, sólido, florido, siempre en busca del sol recién nacido. Si unas lágrimas, entonces, de mis ojos se derraman, dejaré que caigan en la tierra blanda, para que las beba una semilla que tal vez mañana, me refresque el alma”.