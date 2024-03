Crisis energética y apagones

Cabe recordar que las tres obras de desarrollo de la matriz energética para Tucumán hasta el 2030, anunciadas en septiembre pasado, quedarían suspendidas en virtud de la emergencia económica del país. “El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones cuyo desarrollo aún no haya comenzado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo”, dijo el ministro de Economía nacional en su mensaje, según se informó en su momento. Ahora hay reuniones porque al menos una obra importante como la línea que une El Bracho con Villa Quinteros, que se iba a hacer en dos años y que iba a llevar alivio de provisión de energía al sur provincial. “En el norte argentino no hubo inversiones importantes en los últimos años -dijo el actual secretario de Energía de la Provincia-. Todas las que se hicieron fueron a cargo del Gobierno de Tucumán, usando dinero del Fondo Federal de Energía. El problema que tenemos en el NOA es que cuando se producen los excesos de consumo las regiones más débiles son las que fallan”.