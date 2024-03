El aumento constante de casos de dengue

Ante este panorama, los especialistas recalcan a la población que es necesario redoblar los esfuerzos para prevenir la patología. Según el experto que encabeza los operativos para combatir el mosquito en toda la provincia, lo más importante es el control de las larvas en los recipientes con agua, y no sólo los que contienen aguas limpias, sino también los que acumulan líquido con suciedad. En este sentido, los resultados no son alentadores, puesto que cada vez que se reporta un caso, los agentes sanitarios tienen que recorrer nueve manzanas a la redonda para bloquear el avance del dengue. “Lamentablemente en todas las manzanas encontramos criaderos de mosquitos. Aunque en algunas casas no hay recipientes, que una sola vivienda sí tenga larvas ya es perjudicial para todos los vecinos de esa cuadra”, precisó. Eso se da fundamentalmente en los barrios vulnerables y las zonas más afectadas por el aumento de casos son Yerba Buena (San José y barrio Los Pinos), El Manantial, Villa Muñecas y los barrios Feput y Alberdi Norte en San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí (barrios La Milagrosa y Soldado Tucumano) y Aguilares. “Si bien el dengue no hace distinciones y puede afectar a todas las personas por igual, en los barrios más vulnerables las probabilidades de contagio son más altas porque tienen más criaderos de mosquitos”, destacó. Otras situaciones que influyen mucho: cuando hay basurales cerca de las viviendas o canales de desagüe en los cuales los vecinos arrojan residuos.