Test de personalidad: el atardecer que elijas revelerá la cualidad que te caracteriza

5. Analítica e innovadora: te caracterizas por ser una persona racional, inteligente y muy metódica. Analizas siempre cada una de tus posibilidades y generalmente no tomas decisiones hasta que no tengas suficientes argumentos que te aseguren que estas tomando la decisión indicada. Es probable que disfrutes el tiempo a solas y que en algunas ocasiones seas intolerante con aquellos que no comparten tus razones, y es justamente ahí donde está tu gran reto. Recuerda que todos aquellos que te guían o aconsejas, lo hacen con amor, porque les importas (mas allá de si sus consejos son o no son buenos). Ser tolerante alegrará y alivianará tu vida y sin duda mejorará tu relación con los demás.