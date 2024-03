Test viral: la frase que elijas revelará un importante secreto sobre tu personalidad

2. Yo soy paz: te caracterizas por ser una persona espiritual, honesta, cariñosa y noble. Tienes la tendencia natural a evitar las confrontaciones y por esta razón vives con un gran optimismo que se percibe en todo aquello que haces y restas importancia a las situaciones dolorosas que suceden, situación que se podría degenerar en apatía e insensibilidad poco realista. El problema no es que no hagas caso de tus sentimientos negativos, sino que no te permitas crecer a través de las lecciones que ellos tienen para tu vida. Dejarnos conmover por los acontecimientos de la vida, incluso los dolorosos, trascenderlos y aprender de ellos, enriquecerá nuestras experiencias y hará más reales y significativos nuestros días y nuestra alegría. Recuerda que la vida dice: Serás feliz, pero primero te haré fuerte.