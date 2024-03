Cuál es el mejor momento del día para realizar actividad física y aprovechar sus beneficios

¿Cuándo realizar actividad física? un estudio científico reveló cuál es el momento indicado

Aunque el momento del día es sumamente relevante, es oportuno recordar que es mejor realizar actividad física en cualquier momento del día antes que no realizarla. Los momentos del día pueden ser relevantes en los resultados, pero esto no debe condicionar realizar al menos unos minutos de actividad aunque no sea en la franja indicada.