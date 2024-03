Emma Stone, mejor actriz de los Oscar y el drama de un vestido que opacó su gran momento

La gracia y la soltura de Emma Stone en los Oscar

Nominadas a Mejor Actriz también estuvieron Lily Gladstone (por "Killer of the Flowermoon"), Annette Bening (por "Nyad"), Carey Mulligan (por "Maestro) y Sandra Hüller (por "Anotomy of a Fall"). Emma Stone llegó a la categoría gracias a su trabajo en la comedia negra "Poor Things" -dirigida por Yorgos Lanthimos-, en la que interpretó a Bella Baxter, una joven inglesa de la época victoriana que es resucitada por un científico.