La historia de "Lalo", el gaucho de 72 años que alegra con su baile en los alrededores de la Casa Histórica

“Antes tenía un solo par de botas viejitas, ahora tengo siete pares. Antes era mi sueño tener un bombo y ahora tengo cuatro. Hace poco vino un chico que me contó que se iba a ‘sombrerear’ a Las Termas de Río Hondo y no tenía la ropa necesaria, entonces le regalé una bombacha, una faja y una camisa blanca. Eso me hizo sentir bien porque me hizo acordar a cuando yo no tenía nada; a mí también me hubiera gustado recibir esa ayuda”, recordó Eduardo con cierto orgullo en su mirada.