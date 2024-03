“El LSD generó una mística que caló profundo en el mundo del psicoanálisis”

D.H.: -El contextualizado nos pareció importante porque toda historia siempre está arraigada a un sistema social, cultural, económico y creo que esta historia particular se pudo dar por un contexto, que no solo fue el descubrimiento de Hofmann sino el ambiente artístico y cultural de la Buenos Aires, que la volvió un fenómeno. Incluso hay una frase que estamos repitiendo bastante que la encontramos en una grabación de una entrevista medio clandestina que le hicieron a Fontana en su momento en la que él decía que el que no pasaba por el Di Tella y por su clínica no pasaba por Buenos Aires. Había como un arrojo, un ambiente vanguardista que habilitaba esas experimentaciones también y a la vez un ambiente no tan legalizado al punto de que podía ir un pibe de trece años con la madre a hacer tratamiento con LSD, como esas libertades que la no judicialización habilitaba. Es una historia que se suma a la expansión cultural de la época y que termina siendo cercenada paradoja mediante por el control autoritario que en simultáneo fue creciendo durante esos años.