Al cumplir los 60 no había ningún otro periodista más célebre que él en los periódicos británicos. Pero su columna no siempre llegaba a tiempo, y en ocasiones no llegaba. En estos casos no era reemplazada por otro texto sino por un titular sobre un espacio en blanco, a modo de parte médico, que todos sabían interpretar: “Jeffrey Bernard no se siente bien” (“Jeffrey Bernard is unwell”). Se utilizaría más tarde para una obra escrita por el dramaturgo Keith Waterhouse y puesta en escena en el Apollo Theatre con un éxito arrollador. Su protagonista fue el actor Peter O’Toole.