El Pacto de Mayo, la trampa del ajuste jubilatorio y los zurditos del FMI

El Gobierno ofreció mandar al Congreso una nueva Ley Ómnibus más acotada, cuyos puntos más relevantes son que se revierte Ganancias sobre los ingresos personales más altos, se le dan al Presidente ciertas facultades extraordinarias, se flexibilizan las relaciones laborales y se cambia la fórmula de ajuste de los jubilados. En general, los gobernadores necesitan fondos, pero no quieren recibir solamente dinero obtenido del primer punto para no pagar costos con sus comprovincianos y recelan del último porque tiene sus trampas, ya que le come al haber jubilatorio todo un trimestre.