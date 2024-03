Falla la prevención de la violencia de género

La tragedia de la docente María Emilia Cardozo, asesinada a balazos por su ex pareja, ha sido como un epítome de la emergencia que padece nuestra sociedad por la violencia machista. La mujer sufría acoso y amenazas, había denunciado el caso en la Justicia, había conseguido una medida de prohibición de acercamiento y sin embargo nada de eso garantizó el freno a las agresiones. Eso reflejan también las cifras de las medidas que lleva a cabo el sistema de seguridad y de Justicia. En 2023, según los datos publicados por la Corte Suprema de Justicia, se dictaron 2.245 prisiones preventivas, de las cuales 982 fueron por casos de violencia de género, lo que representa el 50% del total. Por otra parte, la Policía destina 2.400 agentes por jornada a consignas por violencia de género. “Evidentemente hacen falta otras herramientas porque esto no está funcionando. No se consiguen los resultados”, indicó una vecina de la docente asesinada el sábado pasado.