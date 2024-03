Bukowski: una peligrosa máquina de escribir

El escritor Alejandro Guerrero dice que fue un provocador de lenguaje soez, obsceno (‘inefable’, diría Borges). “Con esos recursos su literatura organizó situaciones tenebrosas, tétricas, que lo convirtieron, según la revista Time (1986) en ‘el laureado de los bajos fondos de los Estados Unidos’. Eso fue Bukowski: un portavoz de los bajos fondos, y desde allí destrozó el ‘american dream’. No hay sueño alguno para la clase obrera, y los trabajadores se ven arrojados del “american way of life” (modo americano de vida) y deben padecer, en cambio, un “american way of dead” (modo americano de muerte)”, reseña el director de la editorial El Viejo Fantasma.