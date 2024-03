Cartas de lectores: Día de la Mujer

Ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer. Algunos preguntan: ¿por qué no, un Día Internacional del Hombre? La respuesta es que existe y es el 19 de noviembre; también, entre otros, existe el Día Internacional de la Felicidad, el 20 de marzo. En todo caso debiéramos preguntarnos qué hacemos en esos días para honrar lo que conmemoran. En mi caso siempre elegí recordar y honrar a esas 129 mujeres asesinadas por reclamar igualdad de horas de trabajo y de salario con los hombres, el 8 de marzo de 1908, en un incendio provocado cuando las encerraron en la Fábrica Cotton en EEUU. En nuestro país pasaron distintos gobiernos pregonando la igualdad de género, pero la realidad es que esas asimetrías hoy subsisten. Nuestra Constitución Nacional no distingue el sexo cuando en el Art.14 bis dice igual remuneración por igual tarea. A pesar del paso del tiempo, esa máxima constitucional no se cumple. Cada año Naciones Unidas da una consigna para que trabajen los países miembro ¡El tiempo de cambiar es ahora! Únase a nosotros el 8 de marzo de 2024 en el Día Internacional de la Mujer mientras apoyamos el llamado a “Invertir en las mujeres: acelerar el progreso”. Por ello exhorto a la sociedad en general a reflexionar sobre los cambios necesarios para lograr la igualdad y la equidad laboral entre hombres y mujeres, para que la muerte de aquellas 129 mujeres no sea en vano, en un día vacío, o quede en lo discursivo. Invito en este día a recordar lo que les falta a las Mujeres Trabajadoras. Tema aparte es trabajar para no tener más femicidios en el país y por los abusos sexuales en general y que sufren mujeres vulnerables, como las 113 del Chaco Como dice Naciones Unidas: ¡El tiempo de cambiar es ahora!