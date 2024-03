Se llama Ciudadela: San Martín en el corazón, en el alma y también en el DNI

“Es algo que lo pensé hace mucho. Con mis otros hijos más grandes había hecho algo similar. Al mayor, de 24 años, le puse Santo Martín pero yo le quería poner San Martín. En ese tiempo no me dejaban en el Registro Civil. Por eso terminó en esa derivación”, comentó. “Cuando nació mi hija del medio, que tiene 22, yo pensaba en ponerle Ciudadela pero tampoco me dejaron. Al final se llamó Antonella. Y ahora que no hay tantos problemas con los nombres, aproveché para ponerle así a la más chiquita”, añadió.