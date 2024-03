Cartas de lectores: PAMI

Por su intermedio deseo expresar un deseo referente al tema PAMI. En este momento mi salud es estable, pero me preocupo lo que pudiese pasar en un futuro próximo. Mi pedido a quien corresponda, tal vez al gobierno es que nosotros los jubilados tengamos un acceso directo a un profesional médico, de cualquier especialidad. Y no pasar por un médico de cabecera (a los cuales no los desmerezco). Porque para ir a un médico hay que ir al médico de cabecera pedir la derivación y sólo entonces ir al profesional. El jubilado no puede perder tiempo, hay personas muy enfermas y tienen que concurrir al especialista urgente