Los seis alimentos que contienen mayor cantidad de magnesio, mineral que ayuda a conciliar el sueño

Los beneficios del magnesio: un mineral lleno de propiedades

Entre su cantidad de beneficios, el magnesio es un mineral que juega un papel esencial en la asimilación del calcio y de la vitamina C, así como en el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Pero las virtudes del magnesio no se acaban aquí, ya que es un aliado para las personas que no pueden conciliar el sueño.