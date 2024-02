Guadañas: un equipo que combate el machismo jugando al fútbol

Entonces, la idea era, por lo que cuenta Lucas, encontrar un espacio para poder practicar y aprender a jugar al fútbol de manera segura. “Sirvió, sobre todo, como proceso de visibilización de una problemática bastante invisibilizada, que es el hecho de que el fútbol no era un espacio amigable para las personas que no entraban dentro de la heteronorma; y como espacio de aprendizaje, porque no habíamos tenido la oportunidad y como construcción de comunidad”, aseguró Cortés. Estos son, afirmó, los tres pilares fundamentales de Guadañas: “Son conjuntos, funcionan en articulación y no son tan independientes uno de otro. Habitar la cancha con nuestra bandera del orgullo implica ya un acto de militancia y posicionamiento”, apuntaló.