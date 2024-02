“Kun” Agüero desestimó su posible retorno a Independiente: “Es totalmente mentira”

"A muchos les estará llegando la noticia (del regreso). Es totalmente mentira. No voy a entrenar con Independiente. A veces saben que inventan cosas, porque justo la otra vez hablé con un cardiólogo y me dijo que estaba bien de salud. Pero obviamente, dijo que estoy bien de salud y para volver a entrenar al nivel de Primera necesito hacerme un montón de estudios", dijo el ex delantero en streaming.