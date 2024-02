Atlético - Central Córdoba: un clásico con poca historia

Ramiro Ledesma, de 47 años, llegó acompañado con sus dos hijos al imponente estadio. Fueron uno de los primeros simpatizantes en acomodarse en la zona de platea. “Lo sigo de toda la vida, yo me crié en Central. Sí considero que es clásico, de toda la vida siempre fueron especiales los partidos con los tucumanos. Yo me acuerdo de algunos partidos cuando tenía 12 años y me iba con mi papá a Tucumán a alentar al ‘ferro’. Nosotros, los santiagueños, lo consideramos así a los de Tucumán, pero de todas maneras si me gustaría que Mitre o Güemes suban a Primera división, por más que sean de la contra. Al fútbol santiagueño le hará muy bien”, analizó el plateista de Central Córdoba.