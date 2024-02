Superávit fiscal, efectos y costos: ¿es sostenible en el tiempo?

Cerro describió al superávit como el producto de la caída de los salarios, las jubilaciones y programas sociales, también lo identifica como consecuencia de los fondos que no fueron girados a las provincias y la gran disminución de los costos políticos. Sin embargo, y a pesar de que para la economista no existe otra salida, todos los sectores afectados evidencian un gran desgaste por la pulverización de sus ingresos. A raíz de esto se estima que una profundización del ajuste, con el fin de garantizar el equilibrio en las cuentas, no es factible. “La prolongación en el tiempo depende de la calle”, aseguró Pero haciendo alusión a una posible resistencia de distintos sectores ante hipotéticos recortes acrecentados.