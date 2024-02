¿Cuánto dura el repelente de mosquitos?

6- Por qué no basta con el uso del repelente: Aunque el uso del repelente es la medida de precaución más habitual, no es la única. El biólogo Manuel Espinosa, responsable del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos de la Fundación Mundo Sano, detalló a Infobae que además de usar repelente, se recomienda vestir ropa clara y en lo posible manga larga, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y por supuesto no mantener agua estancada por mucho tiempo.