La fruta que acelera el metabolismo, quema grasas y es diurética

Esta fruta no solo colabora en las cuestiones digestivas o de peso corporal, también es beneficiosa para nuestro sistema inmunológico. Con su gran cantidad de vitamina C y antioxidantes, el ananá puede ayudarnos a prevenir enfermedades. La vitamina C puede impedir que contraigamos gripe, mientras los antioxidantes ayudan a eliminar los radicales libres del cuerpo y previenen el estrés oxidativo. Así los disgustos de enfermarse en vacaciones se hacen menos posibles.