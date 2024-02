Libros recomendados

La clave maestra del libro no es revelada al comienzo ni es enunciada en alguno de sus 39 capítulos. Para toparnos con esa clave de lectura deberemos esperar hasta las páginas de cierre. Allí Soberón explicita la intencionalidad que subyace en cada uno de los episodios narrados. Como una especie de mantra aclaratorio, la misma frase abre el primer y segundo párrafo del Epílogo: “Esto no es una biografía”, y a continuación:“…sino un exvoto, un regalo primoroso y sentido” (pág. 73). De ese doble reconocimiento brotan las líneas que retratan a su madre; es notable en todo momento la lealtad del autor a ese sentimiento de gratitud. Ingresaremos a los avatares biográficos de Soledad Rodríguez (así como a los del autor) a través de un universo estético y filosófico tomado por las afinidades artísticas e intelectuales de Soberón: no será otro el marco de ese portal de acceso. Por ejemplo: la descripción del aspecto terrorífico de una casa frecuentada en la infancia recurre a las marcas del arte expresionista: la deformidad, los cambios bruscos de tamaño, los contrastes de luz y sombra (pág. 47)…