Día de la independencia y los virus informáticos

Esto cambió a partir de la década de 1980 con la llegada de las computadoras personales. Por primera vez, el público no especialista tuvo a su cargo computadoras. Ocasionalmente los usuarios se encontraban con que sus máquinas ya no funcionaban porque “les había entrado un virus”. Aunque todavía no había internet y pocas computadoras estaban interconectadas, el contagio podía provenir del intercambio de diskettes. Compartir diskettes entre distintas máquinas podía ser tan riesgoso como compartir el cepillo de dientes en tiempos de pandemia.