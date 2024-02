“Lo que me gustaría es poder enseñar todo lo que yo aprendí. Por ejemplo, el ‘flaco’ (Menotti) nos decía siempre que el jugador pasa, pero que la persona no. Eso significaba que era muy importante que los futbolistas seamos compañeros, responsables y también respetuosos con el rival. El fútbol te enseña a trabajar en equipo y compartir; creo que es uno de los mejores educadores que hay, afirmó el ex jugador.