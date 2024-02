La conmovedora historia de Gisela: vive en Ushuaia y busca su familia biológica en Tucumán

“Hay un sentimiento que sólo los que somos adoptados o apropiados tenemos durante casi toda nuestra vida, que es un sentimiento de incertidumbre, de no pertenencia, de dudas o preguntas sin respuestas, que fue el mismo sentimiento que me llevó después de mucho tiempo a averiguar un poco más dentro de lo que es mi familia. Hasta que mi prima me confirmó que nací en Tucumán y que me habían ido a buscar después de que mi mamá de crianza perdiera varios embarazos”.