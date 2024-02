Sin instrucciones ella se desliza al ritmo de mis dedos. Like, nope, like, nope. Al comienzo llegan solo ruidos. Gritos de animales domésticos, chirridos de freno de moto, asado crujiendo en la parrilla, alguien descorcha una botella de vino, glu glu, líquido derramado, un solo de guitarra, un canto lloroso. Repertorio aturdidor que por un instante me trae la ilusión completa de esa otra realidad, la suerte de Esther. Claveles, gardenias, nomeolvides evocados por ella se propagan en efluvios poderosos.