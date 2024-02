Apps: entre la ilusión y la trampa

No todo es color de rosa. L.R. da su visión: “es como un salto al vacío porque no sabés quién o cómo es la otra persona, más allá de lo que te quieren mostrar”. Detrás de esta aparente facilidad y rapidez hay riesgos y los usuarios deben estar alertas. “Hace poco una amiga encontró un chico, me lo mostró y le dije que lo conocía, pero el nombre que le aparecía a ella era otro -indica E.O.-. Era una cuenta falsa disfrazada con la foto de mi amigo”.