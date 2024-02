Pablo Bascary fue presentado como nuevo entrenador de Los Naranjas

Es un honor para mí. En mi época de jugador me moría por estar, por pertenecer. Ponerte la Naranja era el objetivo de todos los jugadores, pero en esa época el nivel era altísimo y todos los jugadores eran cracks. Imagínate, poder ocupar el rol de head coach para mí es una meta alcanzada. Me llega en un buen momento, me estoy preparando desde hace mucho para esto. Sin dudas el desafío y la responsabilidad son muy grandes, pero eso es lo que me gusta.