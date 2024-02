Cartas de lectores: cepos en Yerba Buena

Llama poderosamente la atención la decisión de la actual gestión municipal de recrear un turbio negocio que se desarrolló en la gestión anterior a la llegada del ex intendente Campero: la instalación de cepos a los vehículos mal estacionados. La gravedad de la perturbación que un vehículo mal estacionado origine, debiera ser merituada por el juez de Faltas de esa Municipalidad una vez labrada la respectiva acta de infracción por parte del agente municipal autorizado. Inmovilizar un vehículo puede traer consecuencias legales: 1) se atenta con el derecho de la propiedad privada y 2) consecuencias trágicas como ejemplifico a continuación: una persona estando fuera de su domicilio puede sufrir un accidente ya sea automotriz, desvanecimiento, principio de infarto, etc. Al informar a algún familiar o conocido éste concurrirá con urgencia al sitio donde aquella persona se encontrare. Por supuesto que la emergencia amerita atención inmediata por lo que por unos minutos el vehículo en el que se desplazó pudiere quedar situado en “zona prohibida de estacionar”, por lo que queda a merced de un cepo. Si ese familiar o comedido introduce a la persona que sufrió el percance en su vehículo, éste no podrá circular pudiendo agravar su salud o llevarlo a la muerte o a la invalidez. Ante estas circunstancias ¿quién es el responsable? Sin dudas el Intendente o funcionario que autorizó el sistema de cepo. Llegado el caso de aquellas consecuencias legales lógicamente el afectado iniciará un juicio civil o penal contra la Municipalidad; pero como es un ente jurídico, la o las indemnizaciones a pagar deberán recaer en la persona del Intendente o funcionario que se encontraba gestionando el Municipio. Sería por demás injusto que todos los vecinos mediante el pago de las tasas municipales deban enfrentar esa erogación. Sólo por estas razones solicito al responsable de los cepos que elimine tal disposición en lo inmediato. Pero además, la vivencia de aquel espurio negocio que durara hasta la llegada del ex intendente Campero nos debiera dejar la experiencia para no cometer el mismo “error” (turbio negocio).