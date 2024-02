La transformación del fútbol en la era del poder económico

Las diferencias, 140 o 70 años después, son hoy abismales. Casi no hay competencia posible a nivel de clubes, aunque sí de selecciones, por supuesto, porque “La Araña” (y el “Diablito” en el Preolímpico) juegan con camiseta blanquiceleste, no inglesa. Imposible predecir que podría suceder con esas diferencias en los próximos ya no 140 ni 70 años, sino en los próximos veinte. Acaso en los próximos cinco. El fútbol, como el mundo, cambia a pasos cada vez más acelerados. Son los tiempos del poder económico, siempre más codiciosos que los tiempos sociales del poder político. Tiempos, en la Argentina de los decretazos y Ley Ómnibus, en los que comienza a dominar la moda de los Clubes SA. Tiempos en los que, no sabemos, Manchester City ya no solo podría comprar a Julián Álvarez y al Diablito, sino al propio River.