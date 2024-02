Divorcio entre el fondo y las formas, una carencia que Milei no sabe cómo resolver

Probablemente, debido a la lista-sábana que nunca termina de morir, la Cámara de Diputados hoy más que nunca es un cambalache, con números de bancas que no juegan a favor de la Casa Rosada, con lo cual se requieren otras artes que tampoco La Libertad Avanza sabe muy bien dónde se consiguen, ya que le falta experiencia, pero sobre todo coordinación. Serruchar y atar todo con alambres no puede ser un éxito, tal como se tildó a lo que malamente quedó en pie de la llamada “Ley Ómnibus”, siempre y cuando la votación en particular no la acorte más aún. Es obvio que los proyectos siempre son de máxima, pero un rejunte de este calibre necesitaba cerebro y muñeca y ambos elementos hoy por hoy no abundan dentro del oficialismo.