“Los ocho escalones”; ganó $25.000 millones y sueña con regalarle unas vacaciones a sus padres

"Los 8 escalones": $10 millones más para el regalo de sus papás

Los padres de Santiago son dueños de un bar cerca de la Casa Rosada, no tienen empleados, por lo que se encargan de todo y no pueden tomarse vacaciones. “Enero es un mes que les cuesta porque mucha gente está de vacaciones” manifestó Santiago. “Los dos trabajan en el bar y como no tienen trabajadores no pueden darse el lujo de cerrarlo. Sumando a eso lo económico que les impide irse de vacaciones”, agregó el joven sobre la situación de sus vidas.