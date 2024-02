La votación de la Ley Bases se hace esperar: otro cuarto intermedio

- La Coalición Cívica acompañará la ley de Bases en su votación general, pero dejó en claro que en particular estará en contra de las facultades delegadas. Así lo expresó su presidente, Maximiliano Ferraro. “El nuevo proyecto (con modificaciones) es el fruto de este trabajo de un mes que tuvimos en la comisión, donde pusimos nuestros esfuerzos para poner límite a cualquier aventura hiperpresidencial”, manifestó. “Tuvimos todo este siglo gobiernos de todo tipo, gobiernos democráticos y autoritarios, liberales y conservadores o populistas. Y no es que no hubo ideas, lo que hubo, a pesar de sus diferencias, algo que se repitió constantemente, es el estado de excepción y las facultades delegadas”, argumentó.