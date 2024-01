Metapoesía: todo lo vivido puede ser escrito

En una época donde los sellos editoriales cierran, deciden poner un alto a sus producciones en vista del encarecimiento de sus materiales, Funga Editorial (que, si bien nace como un proyecto de encuadernación biotextil) se arriesga a incorporarse en un circuito de la edición independiente que, en la actualidad y más aún en el NOA y NEA, se reduce a sobrevivir, a resistir (para usar términos políticos), pero sin producir material nuevo que no garantice una venta segura. Muy por el contrario, su primer volumen, Metapoesía: Antología poética sobre la poesía (2023), comprende un panorama extenso (un total de 40 escritores y escritoras de Argentina y Perú) y definido en tanto diseño, selección y estética del montaje con el cual cada voz se dice a sí misma no desde el pronunciamiento biográfico, sino desde la elucubración de lo que la poesía puede y no puede, logra y no logra, alcanza y no alcanza. Limitaciones humanas y naturales, también textuales. Por ello, cabe recordar cuáles son las líneas que interpelen a esta nueva editorial nacida en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. “Es el resultado de la convergencia de dos mundos: la sustentabilidad y la literatura; en busca de voces que broten desde la diversidad y la pluralidad, con una perspectiva ambientalista, folclórica, disidente y federal”.