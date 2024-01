Milei, sobre el paro general: “Ese conjunto de parásitos está arruinando la economía Argentina”

Respecto a la consulta de Janiot sobre si no estaba dispuesto a ceder respecto a los artículos de la ley ómnibus, aclaró que “hay algunas mejoras” por lo que aceptaron esos cambios pero “el resto no negociamos. Es decir que pueden haber algunas reformas puedan ir más adelante pero no las negociamos. La libertad no se negocia”, pronunció.