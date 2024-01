Mónica Gutiérrez habló sobre el blooper con su marido desnudo

Y agregó: “Yo estaba participando de una nota de alto voltaje político en Telefe. Estábamos hablando del paro, de lo que sucedía en la calle y del operativo antipiquete. En un momento, la productora me escribe al WhatsApp mientras yo salía por Zoom y me dice: ‘¿Querés aclarar algo con relación a lo que pasó?’. Y yo no sabía lo que había pasado, fue un segundo. Y le dije que sí, ¿qué puedo hacer más que tomármelo con humor? No es nada grave”, contó.