Agüero Gamboa, sobre el examen de ingreso a la Policía: “Entendemos que el proceso de selección es un éxito”

Abogados penalistas también se mostraron conformes con el método de selección que implementó el Ministerio de Seguridad. “Lo más importante es destacar que esto no sólo ocurre en Tucumán. En San Luis, en 2022 hubo todo un revuelo porque menos del 1% de los interesados en ingresar a la Escuela de Policía no pasó la prueba de comprensión de texto”, recordó la abogada Melina Melfiori. “El problema no es la rigurosidad en sí de los exámenes, más bien, la dificultad está dada en la formación secundaria con la que llegan a esos exámenes”, añadió la profesional.