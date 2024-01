Alejandro Molinuevo no claudica en su demanda judicial

Molinuevo, junto con funcionarios de su gabinete, se reunió con el ministro del Interior, Darío Monteros, con el fin de avanzar en la definición del AFM. “Para que este nuevo pacto nos favorezca, no sólo a nosotros sino a todos, tiene que partir de una distribución equitativa de los recursos. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo reduciendo gastos superfluos, que no son necesarios. De hecho ya eliminamos las ayudas que se hacían más por política y hemos reducido los gastos de publicidad. El esfuerzo lo venimos haciendo”, apuntó el funcionario. Por otra parte, Molinuevo denunció y despotricó una y varias veces contra el trato “discriminatorio” que recibe de parte de la provincia. “Hemos pedido una mejora ahora, pero no nos la quieren conceder. Pretenden cederla más adelante. Sin embargo, hay municipios que ya recibieron ayudas mientras que a nosotros nos postergan”, añadió.