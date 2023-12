Rugby: Santiago del Estero reclama una de las plazas tucumanas en el Regional 2024

“El artículo tiene su origen en la llamada ‘Ley Taboada’, llamada así porque su autor fue José ‘Pepi’ Taboada, ex presidente de la Unión de Tucumán”, explicó a LG Deportiva Juan Manuel Maza, presidente de la USR. “Con muy buen tino, ‘Pepi’ consideró que para poder participar de un torneo de otro nivel con Primera e Intermedia, los clubes obligadamente tienen que dejar un primer equipo en el torneo local, la llamada Preintermedia. Old Lions y Santiago Lawn Tennis cumplieron con esa normativa, mientras que los clubes que mencionamos en la nota no lo hicieron. Aclaro, son clubes amigos y no tenemos nada contra ellos. De hecho, no es un reclamo de club a club, sino de Unión a Unión. Simplemente, consideramos que no se ha cumplido con el reglamento que elaboró la propia URT”, amplificó Maza.