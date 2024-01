Novela sobre el sentido de la vida del último ganador del Nobel

La Academia Sueca en octubre pasado, anunció el nombre del nuevo Premio Nobel de Literatura que resultó ser Jon Fosse (Haugesund, Noruega, 1959, dramaturgo, poeta y novelista). Cada año no deja de sorprenderme el nombre de los ganadores, y en la mayoría de los casos no cuento con referencias sobre sus obras. Allí se inicia el peregrinaje de encontrar los libros del escritor elegido, difícil en nuestro país. En España, las novelas de Fosse han sido traducidas y comercializadas por la editorial De Conatus. He leído que se considera a Fosse uno de los padres literarios de otro noruego, Karl Ove Knausgård.