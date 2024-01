Desafíos para Milei: entre la seducción en Davos y el sistemático desgaste local

Hay dos planos, entonces, que el Gobierno deberá fortalecer si no quiere que el viento le voltee las fichas. Mientras, tal como se observa en el trabajo de San Andrés, aquí la gente se empieza a desilusionar, los linces del mundo suponen que Milei es un teórico empedernido que aún no ha hecho el curso de meterse en la cocina para elaborar las recetas que él mismo escribió. Será vital para el Presidente, entonces, equilibrar ambas dimensiones para lograr un enfoque completo y eficaz: la teoría adquirida y la pericia ejecutiva no son necesariamente cosas opuestas o mutuamente excluyentes y, en muchos casos, una sólida base teórica puede ser fundamental para informar y guiar la acción práctica de manera efectiva.