Las dudas persisten en la industria azucarera

En la exposición que hizo en el Congreso, días pasados, Feijoó advirtió que “persiste uno de los núcleos de las objeciones: la participación del sector sucroalcoholero en la mezcla obligatoria y mínima del 12% de bioetanol con naftas”. “La ley vigente establece que el volumen correspondiente al 12% del consumo de naftas se debe asignar equitativamente a las materias prima caña de azúcar y maíz, un 6% a cada una, cuestión que está pautada hasta el 31 de diciembre de 2030, como lo establece el artículo 1° de la Ley 27.640”, precisó. Los industriales consideran que eso es un imperativo al analizar los ciclos productivos que tienen tanto la caña de azúcar como la del maíz, Los sucroalcoholeros, además, creen que la Nación parte de una base errónea, al tomar en cuenta el abastecimiento promedio de los últimos tres años, caracterizados por la sequía, y no se computan -por ejemplo- los primeros cinco años del programa, cuando no había etanol de maíz. Consideran también que no se puede competir con la paridad de precios de importación, ya que las petroleras pueden resultar favorecidas al poder acceder a un alcohol más barato.