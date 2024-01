El Ballet Estable quiere mirar hacia el NOA

- Vengo trabajando desde hace mucho tiempo en este proceso. La provincia de Salta me abrazó hace 17 años. Tomé la decisión de migrar a esa provincia por situaciones en el ballet local, donde no había mucho espacio para los jóvenes y no había perspectiva de futuro; sentía que no era un lugar donde podría hacer carrera y decidí irme. Apenas llegué a Salta fui primera bailarina, solista, tuve los mejores roles, no sólo bailando. Allá establecí mi familia, fui mamá; empecé a coproducir puestas con el Ente de Cultura de Salta. Además trabajé con Paloma Herrera y con Marianela Núñez, entre otras figuras. Terminé como maestra del Ballet Estable salteño. Actualmente estoy en la nueva escuela de danzas de esa provincia. Es un semillero de bailarines para quienes ya no estamos en esa función y empezamos a cumplir nuevos roles, generando un circuito artístico que nos permite seguir unidos al arte o ejerciendo nuestra profesión.