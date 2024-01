Dólar "blue" y financieros: las razones del fuerte salto y hasta cuánto podría elevarse

"Por otro lado, no creo que puedan sostener en el tiempo liquidar exportación 80% al tipo de cambio mayorista y 20% en el dólar CCL. Me parece que eso quedará desestimado y la exportación liquidará el 100% en el mercado libre de cambios, al dólar mayorista, de lo contrario no podrá cumplir la meta de acumulación de reservas que firmo con el FMI", explicó.