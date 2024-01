Horóscopo del 15 al 22 de enero para cada signo del zodíaco

Vivirás una semana de mucha suerte, recibirás buenas noticias relacionadas con el trabajo y nuevos proyectos. Es importante que no hablés de tus planes hasta que se hayan realizado para evitar envidias. Recordá que tu signo es de tierra y eso te hace siempre estar en constante crecimiento mental. En el amor es importante que no te agobies por problemas de pareja, intentá llegar a un acuerdo, pero si no es posible, es mejor que se den un tiempo.